Ярославль, , 11:21 — REGNUM В 2019 году в Ярославле значительно вырос объём финансовых требований к мэрии города по вынесенным судебным решениям. Об этом говорится в отчёте Контрольно-счётной палаты города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги

Всего в 2019 году городским властям было предъявлено 1340 исполнительных листов на общую сумму 342,7 млн рублей. Это на 96,6 млн рублей больше, чем в 2018 году. Рост составил 38%.

С какими же исками обращаются к мэрии? Это возмещение ущерба в результате дорожно-транспортных происшествий, когда пострадавшим удаётся доказать вину городских властей в плохом содержании дорог. Традиционно суды выносят решения об обязании мэрии произвести ремонт жилых домов по закону о приватизации жилья. Популярные иски — взыскание процентов за пользование деньгами. Как правило, это происходит, когда мэрия и её подразделения задерживают оплату по выполненным работам.

С оплатой исполнительных листов в мэрии Ярославля в 2019 году тоже были проблемы. При том, что суммы судебных требований к мэрии выросли, их оплата, напротив, снизилась. В отчётном году из бюджета города на это было направлено 76,7 млн рублей, тогда как годом ранее — 104,1 млн. В палате считают эти расходы неэффективными.

«Указанные расходы в размере 76 736,2 тыс. рублей являлись расходами бюджета города Ярославля, не отвечающими требованиям ст. ст. 34, 158, 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, направленным на обеспечение эффективного (результативного и экономного) использования бюджетных средств. «, — говорится в отчёте контрольно-счётной палаты города.

Интересно посмотреть, с каких же подразделений мэрии ярославцам чаще всего удаётся взыскивать деньги. В 2019 году с наиболее значительные расходы бюджета по исполнению судебных решений были произведены мэрией Ярославля на сумму 40,5 млн рублей. Почётное второе место у департамента городского хозяйства — 20,7 млн. И замыкает тройку лидеров департаментом финансов с суммой 6,5 млн рублей.

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