Сеул, , 11:29 — REGNUM Правительство Южной Кореи не против возобновления программы по оказанию гуманитарной помощи КНДР по линии частного сектора. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на министра объединения Южной Кореи Ли Ин Ёна.

По его словам, власти страны намерены рассмотреть пути работы в данном направлении.

Известно, что данное заявление министра было обнародовано в ходе встречи с председателем Корейского совета по применению и сотрудничеству (KCRC) Ли Чжон Голем.

Как отметил министр объединения Южной Кореи, при планировании гуманитарной помощи следует учесть следующие факторы: эпидемиологическая ситуация, закрытие границ и ограничения на передвижения по территории КНДР.

Ли Ин Ён подчеркнул, что вопрос оказания гуманитарной помощи должен рассматриваться и решаться вне зависимости от политической и военной ситуации.