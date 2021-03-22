Краснодар, , 11:20 — REGNUM В Краснодарском крае в 2021 году планируется заложить 1 750 гектаров молодых садов, на данный момент уже заложено 150 га. Об этом сообщили 22 марта в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«За последние годы среднегодовое производство плодово-ягодной продукции во всех формах хозяйствования края увеличилось на 60%, а средняя урожайность в промышленных садоводческих предприятиях достигла 206 ц/га — это на 33% выше средней по России», — уточнил заместитель губернатора Андрей Коробка.

Рост объёмов производства власти связывают в том числе с существенным государственным финансированием отрасли, которое позволяет увеличивать площадь современных высокотехнологических садов. В 2021 году на поддержку развития садоводства в регионе направят более 600 млн рублей.