Чебоксары, , 11:20 — REGNUM В Чувашию поступила новая партия вакцины от COVID-19. Она будет распределена в 27 медицинских организаций, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

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В республику поступило 1900 доз вакцины «Гам-КОВИД-ВАК» (торговая марка «Спутник V»). Всего в пандемию коронавируса регион получил 36 394 дозы вакцины. Власти заявляют, что до конца марта ожидается поступление ещё 17 тыс. доз вакцины.

В настоящее время двухкомпонентная вакцина распределяется по 27 медицинским организациям. Помимо 42 стационарных пунктов иммунизации, в Чувашии работают пять мобильных пунктов и шесть выездных бригад.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 19 марта в Чувашии завершили вакцинацию полностью (то есть двумя компонентами) 21 тыс. жителей республики. Всего прививку сделали 33 тыс. человек, включая более 2 тыс. медицинских работников.