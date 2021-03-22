Москва, , 11:20 — REGNUM Пассажир в такси имеет право на безопасность предоставляемой услуги, а также получит услугу в установленное и время и надлежащего качества, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Пассажир имеет право требовать возместить убытки, если в процессе перевозки его права были нарушены. Плата за пользование такси должна быть фиксированная. Водитель обязан дать заказчику кассовый чек или квитанция.

Пассажир имеет право взять с собой в салон багаж. На передней панели такси справа от водителя должна быть размещена полная информация о перевозчике и тарифах за пользование такси.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2021 года в России вступили в силу новые Правила перевозок пассажиров и багажа автотранспортом и городским наземным электрическим транспортом.

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