Барнаул, , 11:20 — REGNUM В Алтайском крае, где в последние дни температура воздуха в отдельных районах доходила до +10 °C, ближайшие дни заметно похолодает, ожидается мокрый снег. По данным синоптиков, 22 марта циклон с центра Западной Сибири уйдёт на север Красноярского края.

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На юге Западной Сибири постепенно сформируется поле повышенного давления.

Как сообщало ИА REGNUM, переход температуры воздуха через 0 °C привел к началу вскрытия рек в Алтайском крае. По данным спутникового мониторинга, который обнародован на сайте Ц ФГБУ «НИЦ «Планета», в устье Оби, в Бие и Катуни (в границах Алтайского края) местами наблюдаются полыньи, которые постепенно увеличивают свою протяженность.

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