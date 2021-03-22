Черкесск, , 11:19 — REGNUM В Карачаево-Черкесии сняли режим ограничений для лиц старше 65 лет. По решению главы республики для этой категории населения, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями режим самоизоляции перестает быть обязательным с 20 марта, сообщили в оперативном штабе.

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При этом, согласно указу главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, для работодателей внесена рекомендация о переводе данной категории сотрудников на дистанционный режим работы при наличии такой возможности.

Как отметили в оперштабе, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в настоящее время в регионе находится под контролем. Число новых случаев заражения ежедневно снижается. В ковидных госпиталях проходят лечение от COVID-19 всего 130 пациентов.