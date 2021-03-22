Мадрид, , 11:19 — REGNUM Межтерриториальный совет по здравоохранению Испании проведет 22 марта внеочередное заседание, на котором будут обсуждать, следует ли распространять вакцинацию препаратом AstraZeneca на людей старше 55 лет. Об этом пишет испанское издание El Correo.

В докладе министерства здравоохранения о вакцинах предлагается, чтобы иммунизация AstraZeneca также могла проводиться в возрастной группе от 55 до 65 лет, что соответствует рекомендациям таких стран, как Франция, которые решили, что эта вакцина будет использована для указанного возраста. Фактически, Франция решила, что только люди старше 55 лет должны быть вакцинированы AstraZeneca, потому что нет никаких зарегистрированных случаев тромбоцита в этой группе.

В настоящее время критерием правительства Испании является вакцинация AstraZeneca людей в возрасте до 55 лет, принадлежащих к группам, которые считаются ключевыми, то есть сотрудникам государственных служб, пожарным и учителям.

Вакцина от этой фармацевтической компании стала предметом споров в последние недели после обнаружения тромбов и проблем со свертыванием крови примерно у тридцати граждан Евросоюза, получивших эту вакцину. После трёх дней анализа Европейское агентство лекарственных средств (EMA) 18 марта вынесло вердикт о поддержке вакцинации AstraZeneca, поскольку «преимущества вакцины намного перевешивают риски», но также признало, что нельзя полностью исключать факт появления тромбов.

Решение EMA быстро побудило Францию, Германию и Италию, среди прочих стран ЕС, возобновить вакцинацию AstraZeneca 19 марта.