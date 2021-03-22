Анкара, 22 марта 2021, 11:18 — REGNUM Курс турецкой лиры по отношению к основным валютам упал на 15% с началом торгов 22 марта. Соответствующие данные представлены на сайте Стамбульской фондовой биржи.
С ростом объемов торгов курс турецкой лиры начал постепенно восстанавливаться. По состоянию на 10:30 мск один доллар США стоил 7,8 лиры, евро — 9,3 лиры.
Отметим, обвал турецкой лиры произошел на фоне отставки главы Центробанка Наджи Агбала. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял соответствующее решение после повышения учетной ставки с 17 до 19%.