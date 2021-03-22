Гонконг, Китай, , 11:18 — REGNUM С осуждением попыток дискредитировать китайскую вакцину Sinovac выступила глава администрации Гонконга Кэрри Лам. 22 марта она выразила озабоченность тем, что дезинформация исходит в том числе и от некоторых представителей медицинских кругов.

«Мне бы хотелось осудить небольшое число людей, которые пытаются саботировать наши усилия [по вакцинации], — подчеркнула глава специального административного района Китая. — Они распространяют фейковые новости, дезинформацию, слухи через соцсети, СМИ, иными способами».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта в Гонконге был зафиксирован первый случай смерти пациента, вакцинированного китайским препаратом против коронавирусной инфекции. У 63-летнего мужчины был диабет и хронический бронхит. После этого в Гонконге скончались ещё по меньшей мере шесть человек, получивших указанную вакцину.

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Эти случаи вызвали обеспокоенность некоторых представителей общественности в Гонконге. При этом правительственные эксперты заверили, что не нашли прямой связи между смертью пациентов и вакцинацией.

Напомним, в феврале в Гонконге правительственные эксперты рекомендовали администрации одобрить применение для вакцинации от COVID-19 китайского препарата Sinovac.

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