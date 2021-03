Токио, , 11:17 — REGNUM Группа энтузиастов под руководством геймера CEObrainz разрабатывает масштабную сюжетную модификацию под названием Second Wind для ролевой игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Об этом 22 марта сообщает издание PCGamer.

Модификация добавит в игру восемь новых локаций, 15 дополнительных заданий, 38 ингредиентов для создания блюд, 28 дикий зверей, специальные механики применения боевых искусств и различные предметы из предыдущих частей The Legend of Zelda. Помимо этого, авторы мода пообещали полностью переработать и улучшить все святилища из оригинальной Breath of the Wild.

Разработка модификации ведётся для версии Breath of the Wild, доступной на PC через эмулятор CEMU. В дальнейшем авторы Second Wind планируют выпустить мод и на Nintendo Switch.

Напомним, The Legend of Zelda: Breath of the Wild — это ролевой экшен с открытым миром, созданный японской компанией Nintendo. Сейчас в разработке находится сюжетный сиквел проекта.

