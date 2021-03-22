Бокситогорск, , 11:23 — REGNUM Два крупных города Ленинградской области продолжают удерживать лидирующие позиции по выявленному числу новых носителей коронавируса в регионе. За минувшие сутки в области было зарегистрировано 125 случаев инфицирования, 24 из них — в Мурино и Выборге. Об этом 22 марта сообщили в региональном оперативном штабе.

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Всего за прошедшие сутки в регионе выявлено 125 зараженных, что на два случая меньше, чем сутками ранее, в 51 населенных пунктах Ленобласти. Наибольшее число инфицированных было отмечено в Мурино (14) и Выборге (10).

По данным федерального оперативного штаба, с начала пандемии в Ленобласти выявлено 38 911 зараженных. Из них 36 418 человек выздоровели, в том числе 117 — за минувшие сутки. Умерли 867 человек, в том числе 12 летальных случаев было зарегистрировано 21 марта.

Как уточнили ИА REGNUM в комитете по здравоохранению региона, по состоянию на 07:00 мск 22 марта в области развернуто 1234 койки для пациентов с COVID-19. Свободно из них 363 койки (29,42%). В палатах реанимации свободно 132 койки.

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