Москва, , 11:16 — REGNUM Банк России перешел к циклу повышения ставок, что сделает российский бизнес менее конкурентоспособным, в то время как оптимизм Минпромторга относительно новых санкций больше походит на фатализм. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал позицию Минпромторга РФ о том, что новые антироссийские санкции США ускорят процессы импортозамещения.

«Минпромторг предлагает нам сняться с международных соревнований мировой конкуренции и довольствоваться, как в СССР, внутренним рынком. Стоит заметить, что со времен СССР внутренний рынок радикально сократился, да и мировая торговля не была настолько глобализирована, — сказал Ордов. — Сегодня главное для любого производителя — эффективность, а не возможность и объемы производства. Между тем ЦБ РФ перешел к циклу повышения ставок, а это уже делает российский бизнес менее конкурентоспособным. Но если этот негатив дополнить необходимостью использования дорогой и менее эффективной компонентной базы, то дополнительные расходы гарантированы».

В итоге оставшиеся в России деньги могут пойти не на зарплаты, а на банковские проценты и покрытие убытков от сокращающихся объемов деятельности.

«Санкции, как и экономический кризис, дают возможность «перезагрузить» экономику, сделав акцент на цифровую трансформацию и развитие новых отраслей и секторов экономики, но готова ли к этому российская экономика и Минпромторг? — поинтересовался Ордов. — Пока есть ощущение, что правительство РФ занимает оборонительную позицию, стараясь минимизировать издержки от новых санкций. Но мир становится все более технологичным и ждать нас не будет. Поэтому импортозамещать нужно то, что станет конкурентоспособным на международном уровне, иначе все закончится бессмысленно потраченными бюджетными деньгами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минпромторге РФ заявили, что санкционная политика велась и против СССР и что теперь деньги, которые раньше РФ платила за импорт, останутся внутри страны и пойдут на развитие новых технологий и заработные платы.