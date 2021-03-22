Брянск, , 11:19 — REGNUM В Брянской области 22 марта подтверждены 88 случаев заражения коронавирусом, что на один меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 419 тестов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Общее количество выявленных носителей инфекции достигло 34 807. За минувшие сутки выписаны после лечения 76 пациентов, всего выздоровели 34 029 человек.

С начала пандемии в регионе проведено 487 657 исследований на коронавирус.