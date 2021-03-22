Москва, , 11:19 — REGNUM Певица Ольга Бузова снялась в видеоролике вместе с блогером Кариной Кросс (настоящее имя — Карина Лазарьянц). Вайн (короткое юмористическое видео) появился в Instagram-аккаунте Ольги 21 марта.

https://www.instagram.com/p/CMrM3xTqCQR/

На видео девушки пытаются завоевать внимание еще одного популярного блогера Романа Каграманова, доводя ситуацию до абсурда. В комментариях под видео пользователи оценили подбор актёров для ролика.

«О мой бог. Это лучший коллаб», — считает eldarkoch11.

«Я сплю? Карина и Оля? Молодцы! Сыграли шикарно», — похвалил пользователь kami_vladik.

«Где-то Дава поперхнулся», — пошутила k.parshkova.

«Дава покинул чат», — прокомментировал azikoy.7.

ИА REGNUM напоминает, что блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) в начале своей карьеры состоял в отношениях с Кариной Кросс: они вместе снимали юмористические ролики для социальных сетей. Позже возлюбленной Давида стала певица и телеведущая Ольга Бузова, пара объявила о расставании в январе 2021 года.

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