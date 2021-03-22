Москва, , 11:13 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций договорился с одной из индийских фармацевтических компаний о ежегодном выпуске 200 млн доз вакцины «Спутник V» на территории Индии. Об этом сообщает пресс-служба РФПИ.

«РФПИ и компания Virchow Biotech Private Limited (входит в группу Virchow Group), один из ведущих производителей вакцин и фармацевтических препаратов в Индии, объявляют о соглашении для производства в стране ежегодно до 200 миллионов доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V», — говорится в сообщении пресс-службы.

Технологический трансфер завершится во втором квартале 2021 года, после чего начнётся полноценное производство вакцины в Индии.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил, что борьба с коронавирусом по всему миру продолжается, и в РФПИ видят «растущий интерес к вакцине «Спутник V», так как российская вакцина является одним из наиболее эффективных препаратов».

Он назвал партнёрство с Virchow Biotech «важным шагом».