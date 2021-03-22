Ростов-на-Дону, , 11:11 — REGNUM В Ростовской области существенных осадков в течение дня 22 марта не ожидается. Днём воздух прогреется до +13 градусов, это касается южных районов Дона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит – трансляция»

Синоптики сообщают, что на территории Ростовской области ожидается облачная с прояснениями погода. Скорость ветра ожидается в пределах 5−10 метров в секунду.

В дневные часы температура воздуха на Дону составит +4…+9 градусов, по югу — до +13 градусов.