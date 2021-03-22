Москва, , 11:11 — REGNUM В московском районе Солнцево завершилось строительство нового ледового дворца. Об этом 22 марта сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Объект расположен на улице Авиаторов. Его планируют ввести в эксплуатацию в первом полугодии 2021 года, сейчас готовятся необходимые документы.

На территории дворца разместилась ледовая арена, а также тренировочная площадка меньшего размера, а также раздевалки, медпункт и технические помещения. В спорткомплексе планируют открыть хоккейную школу и секцию фигурного катания.

Как рассказали в мэрии, до конца 2023 года в Москве появятся 29 новых футбольных полей, бассейнов, ФОКов.