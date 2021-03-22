Самара, , 11:11 — REGNUM Еще более шести тысяч доз вакцины ГамКовидВак от COVID-19 поступило в Самарскую область. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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Отмечается, что новая партия этой вакцины в количестве 6,6 тысяч доз уже распределена и доставлена в медицинские учреждения области.

Сообщается, что всего в регионе получили прививки от COVID-19 свыше 151 тысячи желающих, при этом завершили вакцинацию 97,5 тысяч человек.

Чиновники напоминают, что вакцинация проходит бесплатно и добровольно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с Самарской области намерены приобрести 19 мобильных прививочных комплексов.