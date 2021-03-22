Санкт-Петербург, 22 марта, 2021, 11:21 — ИА Регнум. На Средне-Невском судостроительном заводе (входит в состав Объединённой судостроительной корпорации) завершились работы по вакуумно-нагнетательной пропитке обмотки катушки полоидального поля PF-1 для международного экспериментального теромоядерного реактора ИТЭР. Об этом сообщили 22 марта в пресс-службе АО «СНСЗ», основным профилем которого является гражданское судостроение и военное кораблестроение, в том числе постройка кораблей из композитных материалов.

«Средне-Невский судостроительный завод» Пропитка обмотки катушки реактора для проекта ИТЭР

Работы по вакуумно-нагнетательной пропитке обмотки сверхпроводящей катушки магнитной системы ИТЭР проводились специалистами АО «СНСЗ» и АО «НИИЭФА» м. Д.В. Ефремова. Эта катушка массой 200 тонн и диаметром 9 метров служит для удержания плазмы в реакторе ИТЭР. По существу, катушка — это крупногабаритный сверхпроводящий магнит.

«В ближайшее время предстоит ряд приемочных испытаний, после чего начнется итоговая сборка катушки и подготовка к отправке на площадку сооружения реактора ИТЭР на юге Франции весной 2022 года», — отметили в пресс-службе предприятия.

Изготовление катушки полоидального поля PF-1 — одно из важнейших обязательств Российской Федерации в проекте ИТЭР. Представители ИТЭР на всех этапах работ ведут жёсткий контроль по соблюдению технологий производства и качества материалов.

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