22 марта 2021 | Время чтения 8 мин

Эрдоган надеется, что созданный им виртуальный халифат вернет ему потерянные голоса, в том числе на предстоящих президентских выборах. Но в итоге проигрывает Управление по делам религии и сам турецкий ислам.

Ариф Асалыоглу, , 12:08 — REGNUM В 2023 году в Турции состоятся президентские выборы и будет отмечаться 100-летие со дня провозглашения Республики. Партия справедливости и развития (ПСР) во главе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом находится у власти на протяжении последних 19 лет. Она доминирует в судебной, законодательной системе, в государственном аппарате, турецких вооруженных силах, а также во всех подразделениях службы безопасности и разведки. Неужели созданное Ататюрком представление о Турции будет отложено в долгий ящик? Будет ли доминировать государственное Управление по делам религии?

Эмир Александр Горбаруков © ИА REGNUM

ПСР больше не скрывает своего стремления создать режим, основополагающим принципом которого является политический ислам. В своей первой проповеди после открытия для богослужения в качестве мечети бывшего собора Святой Софии (музея Айя-София) во время пятничного намаза председатель Управления по делам религии Али Эрбаш замахнулся на Ататюрка, заявив: «Согласно нашей вере, имущество фонда является неприкосновенным, а тот, кто посмеет на него позариться, понесет наказание, условия передачи имущества в фонд являются неизменными и обязательными к исполнению, а тот, кто их нарушит, будет проклят».

Вслед за этим одно из правительственных изданий, журнал Gerçek Hayat («Настоящая жизнь»), вышел в печать с обложкой «Айя-София и Турция восстанавливаются ради свободы и халифата». Биляль Эрдоган, председатель правления ПСР и сын президента, во время телепередачи, в которой он принимал участие, раскритиковал реформу письменности, проведенную в 1928 году, сказав: «Почему Греция или Китай не поменяли свою письменность? Значит, развитие никак не зависит от алфавита». Во время еженедельного собрания партийной группы Эрдоган заявил: «В укреплении и прорыве Турции за 20 последних лет большую роль сыграли религиозные люди». Мы также наблюдаем увеличение отсылок к религии в повседневной жизни.

Реджеп Тайип Эрдоган. Партия справедливости и развития Akparti.org.tr

Никогда еще за всю историю Республики споры и переживания относительно вопроса, вернется ли халифат, не были настолько оживленными, как сейчас. Я считаю, что президент получает удовольствие от этих споров. Поскольку он в течение долгого времени пытается примерить на себя роль халифа. После каждой победы на выборах Эрдоган выходит на балкон и обращается к мусульманам, проживающим в разных странах, от Дальнего Востока до Балкан и Африки. В первую очередь таким образом он хочет завоевать голоса избирателей в своей стране.

Возможно, в новой Конституции не будет написано, что в Турции установлено шариатское правление, однако в стране пытаются установить режим, основным принципом которого являются религиозность и ислам. В политическую, социальную и общественную сферы привносится религиозность, нас заставляют подчиняться религиозным правилам. Одним из важнейших инструментов при установлении нового режима является Управление по делам религии.

Вот почему оно, используя налоги, взимаемые с граждан Турецкой Республики, а также Религиозный фонд Турции, созданный, как утверждается, для поддержки Управления по делам религии, строит мечети в разных уголках мира. Например, в Киргизии в Бишкеке функционирует мечеть имени имама Сарахси. Она была построена по указанию Эрдогана и считается самой большой мечетью в Средней Азии. Строительство обошлось в 35 миллионов долларов. Другим примером является построенная в Кембридже Соборная мечеть, на открытии которой Эрдоган читал аяты из Корана, ее стоимость составила 30 миллионов долларов.

Кажется, не осталось континента, куда не ступила бы нога чиновников Религиозного фонда Турции, который, как утверждается, финансируется в основном за счет пожертвований. Были построены мечети на территории от США до России, от Гаити до Филиппин, от Палестины до Балкан, от Казахстана до Джибути. В то же время Религиозный Фонд Турции проводит работу по созданию инфраструктуры для удовлетворения основных потребностей мусульманских общин. Иными словами, рука Эрдогана дотягивается до каждой страны, где функционирует Религиозный фонд Турции. Идеи и миссия ПСР передаются во все места.

Мечеть Селимие. Турция Ankara

Посмотрите клип на песню, снятый Управлением по делам религии после того, как собор Святой Софии был снова преобразован в мечеть. Песня «Айя-София», слова и музыку которой написал Юджель Арзен, исполняется на восьми языках — на киргизском, боснийском, албанском, азербайджанском, курдском, суахили, арабском, бенгальском и турецком. Человек, посмотрев этот клип, может подумать, что открытие мечети Айя-София стоит на первом месте в повестке дня всего мусульманского сообщества. Однако это не так. Для верующих в настоящее время важны такие вопросы, как притеснение, нарушение прав, войны, смерти и преследования.

Имеющее большое значение для правящей партии Управление по делам религии получает постоянную поддержку. Резко возросло количество его сотрудников, которые занимаются проблемами образования и политики. Их трудоустраивают в рамках проекта ПСР «Религиозное поколение». Примечательным является то, что в 2019 году в Управлении по делам религии работало в общей сложности 104 814 человек, а в 2020 году — 128 469 человек, примерно на 25 тысяч человек больше, чем в предыдущем году, не считая лиц, работающих по контракту. Если учитывать персонал, нанятый на временную работу, и кадры, работающие за границей, то сегодня число сотрудников Управления составляет почти 150 тысяч человек.

Бюджет, выделенный Управлению по делам религии, в 2019 году составлял 2 миллиарда долларов, в 2020 году — 2,2 миллиарда долларов, в 2021 году ожидается поступление порядка 2,5 миллиарда долларов. Иная немного ситуация с Религиозным фондом Турции. Он постоянно собирает благотворительные пожертвования. Из этих средств финансируется строительство мечетей и проведение мероприятий. Религиозный фонд Турции также получает доход от аренды принадлежащих ему объектов недвижимости, исчисляемых тысячами как в Турции, так и за ее пределами.

Приведу пример. Самая большая мечеть в центре Анкары, мечеть Коджатепе, была построена на месте торгового центра, который принадлежал Религиозному фонду Турции. Фонд с 1000 филиалов в Турции осуществляет деятельность в 145 странах в сферах образования, культуры и благотворительности. В 2005 году постановлением правительства он был включен в число «организаций, собирающих средства на благотворительность без предварительного разрешения». Иными словами, Управление по делам религии с его известным и неизвестным бюджетами богаче многих министерств.

Али ибн Абу Талиб справа и Хусейн ибн Али слева в Святой Софии Francisco Anzola

В последнее время многие страны обеспокоены деятельностью Управления по делам религии, управляемого из Анкары. Например, немецкая федеральная земля Гессен, начав сотрудничество с Управлением по делам религии в 2012 году, объявила, что вместе с ним будет заниматься преподаванием религиозной дисциплины «современный ислам». В связи с политическими событиями в Турции, а также ролью, которую начало играть Управление по делам религии, в 2017 и 2019 годах власти Гессена дважды поручали подготовить экспертные заключения относительно Управления по делам религии.

В последних экспертных заключениях, после которых сотрудничество земли с Управлением по делам религии прекратилось, содержатся важные замечания. Основная критика направлена на связь Управления по делам религии с президентом Турции и главой ПСР, которому оно непосредственно подчиняется. В заключениях обращается внимание на политические и социальные изменения в Турции, произошедшие за последние годы, ухудшение демократии, прав человека, потерю независимости судебной системы. Упоминается речь Эрдогана от 4 октября 2018 года, в которой он сравнил Управление по делам религии с 140-тысячным войском, которое изменит облик страны, и что на нем лежит обязанность по укреплению ислама за рубежом, унаследованная от Османской империи.

Из тех же соображений высказался и президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении о «борьбе с сепаратизмом, основанном на исламе», во время которого он объявил о прекращении практики направления имамов из Турции. Ожидается, что это решение затронет имамов, работающих в многочисленных мечетях по всей стране, подчиняющихся Турецко-исламскому союзу по делам религии (DİTİB), а также преподавателей турецкого языка и турецкой культуры, направленных министерством национального образования.

Тенденции в регионе от Франции до Германии и от Австрии до Нидерландов указывают на то, что комфортное положение Анкары в европейских странах может сойти на нет, особенно в части управления мечетями, подчиняющихся Управлению по делам религии. Внешняя политика Турции сейчас ассоциируется только с проблемами. Кризис, начавшийся с геологоразведочных работ Турции в Восточном Средиземноморье, приобрел международное значение. Роль «старшего брата» Азербайджана, которую пыталась сыграть Турция во время столкновений в Нагорном Карабахе, вызвала шквал критики.

Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев на параде в Баку President.az

ПСР и Эрдогану необходимо каким-то образом заручиться поддержкой населения, утраченной ими из-за экономического кризиса, нарушений законодательства и коррупции в стране. Поэтому и пытаются предложить обществу новый облик, играя на религиозных и национальных чувствах, используя Управление по делам религии. Посредством него делается акцент на умме и мечтается о лидерстве в исламском мире. Эрдоган нацелен на своего рода постмодернистский халифат. Он проводит его косвенно, не напрямую, пытаясь отвлечь внимание от обесценивания турецкой лиры, бедности и нескончаемых нарушений прав человека. Он надеется, что созданный им виртуальный халифат вернет ему потерянные голоса, в том числе на предстоящих выборах. Но в итоге проигрывает Управление по делам религии и сам турецкий ислам.