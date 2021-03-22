Рязань, , 11:10 — REGNUM Восьмилетнюю девочку, пострадавшую на пожаре в декабре 2020 года, выписали из областной детской клинической больницы в Рязани. Школьнице, потерявшей в огне всю семью, требовалась пересадка кожи и длительная реабилитация. На выписку пришли сотрудники МЧС, спасшие девочку, сообщили 22 марта в пресс-службе медучреждения.

Частный дом в Рязани загорелся 29 декабря 2020 года около 05:00. В пожаре погибли родители девочки и два её брата 2010 и 2020 годов рождения. По словам начальника караула второй пожарно-спасательной части Игоря Клюева, школьницу, возможно, спасло то, что она лежала лицом вниз и не успела получить смертельную дозу продуктов горения.

«Первые две недели после поступления в больницу Варвара не разговаривала, сыграли роль сильный стресс и поражение центральной нервной системы. Кроме того, большой участок был поражён ожогами. Наши специалисты провели пересадку кожи, чтобы восстановить поверхность тела. Ребёнку потребовалось длительное лечение и реабилитация. Могу отметить, что мы гордимся результатами лечения — Варя уходит от нас на своих ногах, она подвижна, активна и, как любой ребёнок, любознательна, — рассказала главный врач детской ОКБ Инна Лебедева.

Опеку над девочкой оформила её бабушка. Временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС по Рязанской области Александр Савуков пообещал помогать семье в дальнейшем.

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