Казань, , 11:16 — REGNUM Следственные органы Татарии проводят проверку по факту выпуска на манеж в казанском цирке слонов в состоянии агрессии.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ, в цирке города Казани 22 марта во время представления «Шоу слонов и магия цирка» два слона начали вести себя агрессивно и пытались покинуть манеж через зрительный зал. Дрессировщики смогли своевременно восприпятствовать животным и они остались в манеже, никто из зрителей не пострадал.

Проводится доследственная проверка. Обстоятельства случившегося выясняются. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям цирковых сотрудников, допустивших проявления агрессии животными в момент представления. Соответствующее процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани во время выступления на манеже цирка один слон напал на другого слона. Соответствующая видеоинформация была опубликована зрителями в соцсетях.

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