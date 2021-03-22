Майкоп, , 11:07 — REGNUM В Адыгее завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого является бывший первый заместитель главы администрации города Майкопа. Чиновника уличили в незаконном участии в предпринимательской деятельности, которую он вел вопреки законодательству о госслужбе.

Как установило следствие, обвиняемый участвовал в управлении двумя коммерческими предприятиями. При этом он оказывал им покровительство, предоставляя льготы и преимущества в различном виде, в том числе в виде незаконного заключения контрактов на сумму свыше 200 млн рублей. Компании получили благодаря этим контрактам выгоду в сумме около 18 млн рублей.

Помимо этого, еще одно предприятие получило контракт на благоустройство территории города Майкопа в обход конкурса.

За эти деяния экс-заместителя градоначальника обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий.