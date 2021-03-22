Москва, , 11:07 — REGNUM В Татарии наблюдается тенденция к уменьшению доли личных подворий, производящих молоко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявил директор хлебокомбината, депутат Лашманского сельского поселения, руководитель черемшанского отделения «Партии Роста» Альберт Латыпов, комментируя данные Минсельхоза РФ о снижении в РФ цен на хлеб и молоко.

«Для того, чтобы ценник был стабильным и наши предприятия развивались, нам, хлебопекам, пообещали субсидии. Татарии выделили всего 61 млн рублей. Мы, конечно, подали документы на получение такой господдержки, но, честно говоря, не особо надеемся на нее. Опыт прошлых лет показывает, что субсидии и гранты получает крупный бизнес. И, конечно, эту систему надо менять, — сказал Латыпов. — Что касается молока, то более 50% этого продукта в Татарии производится личными подворьями (ЛПХ). Но наблюдается тенденция к уменьшению их доли, поскольку содержать коров становится дорого, большая часть пастбищ принадлежит крупным агрохолдингам. Снижение числа ЛПХ и отсутствие дешевого натурального молока может повлиять на приход китайских инвесторов, которые ранее уже делали попытки зайти на рынок республики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Ибрагим Рамазанов заявил, что принятые правительством РФ меры повлияли на возвращение цен на хлеб и молоко к характерному для этих продуктов уровню.

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