Кострома, , 11:22 — REGNUM Костромское авиапредприятие обязали изыскать средства на проведение эколого-орнитологического обследования территории аэродрома Сокеркино. Об этом со ссылкой на решение Свердловского районного суда города Костромы сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как пояснили в пресс-службе суда, с момента появления предприятие не проводило такого обследования. Оно необходимо для того, чтобы исключить возможность столкновения птиц с воздушными судами и повышения безопасности полетов.

В суде представитель ответчика пояснил, что у Костромского авиапредприятия нет средств на проведение исследования с привлечением специалистов, так как имеется недофинансирование со стороны областного бюджета. По примерным оценкам такое обследование стоит от 500 тысяч до 1,5 млн. рублей.

Тем не менее, суд встал на сторону истца — костромского транспортного прокурора Северо-Западной транспортной прокуратуры и обязал предприятие провести соответствующее обследование. Решение вступит в законную силу 23 марта 2021 года, исполнить требование суда предприятие должно в течение года с этой даты.

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