Томск, , 11:06 — REGNUM С начала 2021 года количество безработных в Томской области снизилось на 33% (на 10,5 тысячи человек в Томской области, на 4,1 тысячи — в Томске). Об этом ИА REGNUM сообщили 22 марта в региональной администрации.

На сегодняшний день на учёте в центрах занятости состоят 23 038 жителей региона. Пособие по безработице получает 9451 человек.

По словам начальника облдепартамента труда и занятости населения Светланы Грузных, безработица снизилась благодаря «эффективным мерам, предпринятым в регионе». Речь идёт о различных проектах, ярмарках вакансий, возможности переобучения и так далее.

В Томской области работодатели заявили о потребности в 10,5 тысячи вакансий, в том числе 55,9% — по рабочим специальностям. Наибольшая потребность в кадрах зарегистрирована в сфере здравоохранения, образования, промышленности, строительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии также улучшается ситуация на рынке труда.

Читайте также: В Башкирии сообщили об улучшении ситуации на рынке труда