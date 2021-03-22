Воронеж, , 11:05 — REGNUM Массовая драка со стрельбой произошла в Воронеже на территории одного из жилищных комплексов поздно вечером 20 марта — потасовка попала на камеры видеонаблюдения, которые затем оказались в сети. Полиция проводит проверку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 22 марта.

Инцидент произошёл на улице Беговой, на территории жилого комплекса «Янтарный». Как видно на кадрах, которые появились в Сети, к двум уже стоявшим на тротуаре мужчинам подошли ещё два человека, один из которых и начал драку, а через несколько минут появились ещё четверо мужчин. Местные жители также сообщили о около десяти прозвучавших выстрелах. Есть ли в результате драки пострадавшие, неизвестно.

Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, сообщение о драке и слышавшихся при этом хлопках поступило в отдел полиции № 2 УМВД России по Воронежу около 23:00 20 марта.

«В настоящее время организован комплекс оперативно-розыскных и технических мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного противоправного деяния», — уточнили в пресс-службе.

По обращению сотрудниками полиции проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.