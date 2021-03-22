Москва, , 11:04 — REGNUM Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон уговаривает мужа — принца Уильяма поехать в российский город Владимир. чтобы написать «Тотальный диктант-2021» на английском языке, сообщается на сайте акции.

В 2021 году акция «Тотальный диктант» впервые пройдет не только на русском, но и на английском языке. Соорганизатором проекта выступает компания EF Education First.

Написание диктант на английском языке состоится 10 апреля в 18 городах: Астрахани, Брянске, Владивостоке, Владимире, Екатеринбурге, Иркутске, Курске, Москве, Новосибирске, Пензе, Самаре, Санкт-Петербурге, Севастополе, Сургуте, Сыктывкаре, Тамбове, Уфе и Южно-Сахалинске.

Как сообщало ИА REGNUM, регистрация на участие в акции «Тотальный диктант-2021» начнётся 31 марта.

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