Тбилиси, , 11:22 — REGNUM Заместитель министра обороны Грузии Давид Суджашвили извинился за то, что в его поздравлении грузинских пограничников с профессиональным праздником была использована фотография российского военнослужащего. Обращение было опубликовано 22 марта на странице замминистра в соцсети Facebook.

«Не секрет, что я лично не веду официальную страницу в Facebook. Но я несу ответственность за все опубликованные материалы и их содержание. Администратор страницы допустил серьезную ошибку, и я искренне прошу прощения у всей общественности», — написал Суджашвили.

Он добавил, что из-за этого поздравления в стране начались «спекуляции» по поводу официальной позиции минобороны Грузии.

Стоит отметить, что в Грузии День пограничника отмечается 21 марта. Поздравление с использованием российского военнослужащего было удалено.