Рига, , 11:06 — REGNUM Первый случай заражения разновидностью коронавируса, впервые обнаруженной в ЮАР, выявили на территории Латвии. Об этом 22 марта заявил министр здравоохранения республики Даниэльс Павлютс в эфире Латвийского радио.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

«Сейчас известно об одном случае, когда у пациента был выявлен «южноафриканский» штамм», — сказал он.

Также Павлютс подчеркнул, что распространению данной разновидности SARS-CoV-2 необходимо препятствовать, так как против нее существующие вакцины от COVID-19 могут оказаться менее эффективными.

Кроме того, глава минздрава Латвии добавил, что в настоящее время эксперты ведут разработку подробного плана действия на случай, если число заразившихся южноафриканским штаммом коронавируса в республике будет расти.

Отметим, на сегодняшний день в Латвии за все время пандемии выявлено в общей сложности свыше 97,4 тыс. носителей коронавируса при более чем 1,8 тыс. летальных исходах от COVID-19.