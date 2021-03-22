Москва, 22 марта, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Российский телеведущий Иван Ургант заболел COVID-19. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Александр Куликов ИА REGNUM Госпиталь

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"Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи», — написал Ургант.

Неизвестно, является ли эта информация правдой или очередной шуткой шоумена: официального подтверждения данной информации не поступало.