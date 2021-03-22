Москва, , 11:03 — REGNUM В настоящее время в России ипотека в сельских районах развита достаточно слабо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявил генеральный директор строительной компании, депутат горсовета Набережных Челнов («Партия Роста») Раиль Минегалиев.

«Несомненно, в настоящее время ипотека на селе развита достаточно слабо. Главные проблемы — это доступность, механизм получения средств, условия кредитного договора, первоначальный взнос, информированность населения о нюансах, — сказал Минегалиев. -Особая проблема — возможное изменение условий в ходе реализации программы. Основная базовая ставка банка 11,5%. В первом пункте прямым текстом говорят о том, что в договоре могут быть прописаны условия перехода заемщика с льготной ставки до базовой. Главное опасение в том, что с базовой ставки нельзя будет рефинансироваться. Допустим, что вы взяли квартиру под один процент, затем в процессе программу вдруг отменили, и теперь придётся платить по базовой ставке. Без права рефинансирования. Это основная возможная недоработка, о которой почти не говорят».

Кроме того, он уточнил, что с получением сельской ипотеки есть несколько проблем.

«Первая — получить можно лишь сумму до трех миллионов рублей. При этом, если посмотреть, например, на ситуацию рядом с Набережными Челнами в радиусе 20 км, то новые дома с чистовой отделкой, пригодные для жилья, построенные из газобетона с облицовкой кирпичом, стоят в районе 4,5 млн рублей за 80−100 квадратных метров. Второе — есть ограничения в поселках, на территории которых можно получить данную ипотеку (ограничения по количеству населения поселка)», — сказал Минегалиев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Кирилл Сиволапов заявил, что льготная ипотека, несомненно, будет стимулом для строительства домов в российских селах.

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