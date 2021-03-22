Киев, , 11:11 — REGNUM Запуск газопровода «Северный поток—2» (СП-2) может создать условия для продолжения «российской агрессии» против Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью немецкому журналу Bild.

«Запуск «Северного потока—2»… будет означать для нас не только недополучение нескольких миллиардов евро годового дохода. Это нарушает энергетическую безопасность ЕС, в первую очередь, и создаёт экономические предпосылки для продолжения финансирования агрессивных действий российских властей в отношении Украины, в частности», — сказал он.

Шмыгаль добавил, что Украина поддерживает санкционную политику против строительства газопровода, а также настаивает на том, что украинская газотранспортная система является кратчайшим транзитным путём природного газа в ЕС.

Напомним, с 2014 года власти Украины, пытаясь снять с себя ответственность за начало гражданской войны в Донбассе, заявляют о непрекращающейся «российской агрессии» против страны. При этом никаких доказательств подобной «агрессии» нет. Россия не является стороной данного конфликта, а лишь помогает Украине выполнить Минские соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что по завершении строительства «Северного потока—2» начнётся новый виток «агрессии» РФ против Украины.

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