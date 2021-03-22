Москва, 22 марта, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Помимо страха по поводу начавшегося «отлова», многие губернаторы сейчас испытывают желание укрепить связи со своими покровителями в Москве и обрести надежную «крышу». Это означает интенцию к дальнейшей централизации коррупционных потоков, заявил ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

«Россия — централизованное государство, и истоки коррупции нужно искать в центре, а не только бороться с персонажами Салтыкова-Щедрина типа Белозерцева. С этой меткой оценкой журналиста и блогера Пряникова я полностью согласен.

Кстати, из имущества задержанных губернаторов и мэров последних лет можно было бы вполне создать Национальный фонд антикоррупционного благосостояния и оказывать из него адресную поддержку бедным гражданам.

Дмитрий Михайличенко. Конечно же, такая идея — чистая демагогия, но уровень «креатива», например, у «Справедливой России» ни разу не выше. Примерно так они работают со «смыслами» и потом говорят о своей «эффективной работе с избирателями». Неудивительно, что уровень доверия партиям в стране крайне низок».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев был задержан по подозрению во взяточничестве и этапирован в Москву 21 марта. Сам он отрицает вину, как и остальные пять фигурантов уголовного дела.

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