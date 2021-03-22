Чита, , 11:00 — REGNUM В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, прививку от коронавируса по состоянию на 22 марта поставили уже более 51 тысячи граждан. Об этом сообщила исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Оксана Немакина.

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По её словам, в регионе развернуто 55 прививочных пунктов и пять передвижных ФАПов для иммунизации населения. Штабу по всеобщей вакцинации забайкальцев поставлена задача — привить 60% населения.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 22 марта 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 40 596 человек, причём 203 из них обнаружили за выходные дни 20−21 марта.

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