Москва, , 11:15 — REGNUM Налоговые и таможенные платежи стали использоваться в 2020 году в России в теневой схеме по обналичиванию средств, направленной на уход от процедур банковского контроля. Об этом говорится в информационном бюллетене Росфинмониторинга.

Теневая схема предполагает, что заказчики наличных перечисляют деньги на счета предприятий или связанных с ними лиц через счета большого числа посредников. У этих посредников есть признаки фиктивности. В минувшем году схему модифицировали.

«Например, кредитными организациями выявлены ситуации, связанные с перечислением фиктивными компаниями налоговых или таможенных платежей за ТРП (торгово-розничные предприятия)», — говорится в документе.

Прежде Росфинмониторинг сообщал о схемах обналичивания, связанных с выплатой зарплат. Средства в таком случае обналичиваются через фиктивные выплаты заработной платы несуществующим сотрудникам.

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