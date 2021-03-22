Иерусалим, , 11:03 — REGNUM Агрессивные и хамские слова президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина оценили читатели израильского издания Jerusalem Post. Примечательно, что издание не является пророссийским.

«Поведение Байдена является типичным симптомом старческого слабоумия: вы не можете контролировать свой гнев, вы часто агрессивны. Ждём нарастающего ухудшения. Байден скоро сойдет с рельсов. Но этот сумасшедший был избран 81 миллионом голосов», — пишет Cyan dog.

Кто-то подозревает, что «корни американской враждебности» идут с того времени, «когда Россия делала правильные вещи, уничтожая моджахедов в Афганистане».

Комментаторы выражают мнение, что угрозы Байдена — всего лишь пустые слова, призванные выставить его серьезным противником Путина. А предположение о том, что у Байдена умственное расстройство, оказалось самым частым мнением.

«Вот результат того, когда ваш «президент» страдает от деменции и не имеет представления о последствиях своих слов», — пишет sambatyon. Когда ему возразили, что Россия заслужила дурных слов и США сейчас заявили о намерении мстить, у России вновь нашлись защитники.

«Америка в осаде. Правительство украдено в результате фальсификации выборов. Большинство левых или либеральных партий являются врагами Америки и Конституции Соединенных Штатов. Вся администрация Байдена — это безусловная катастрофа. Путин — очень успешный лидер. Байден — слабоумный старик, единственный друг которого — воображаемый черный человек», — уверен Alaskan777.

«Путина уважают во всем мире. Байден — хилая марионетка, которая не досидит до конца своего (украденного) президентства», — пишет Avi Haaetz.

Есть и несогласные, которые счастливы этим словам Байдена «после четырехлетнего преклонения Трампа перед Путиным», но критикуют таких несогласных чаще, чем поддерживают.

«Демоникратическая партия всегда подливает масла в огонь. Они охотились за Трампом, чтобы скрыть свои собственные грехи. Они смутьяны, которые хотят начать новые войны по всему миру. Они «подарили» миру Арабскую весну, Вьетнам, Корею и бесчисленные агрессивные войны США по всей планете. Байден — дряхлая марионетка нового мирового порядка», — пишет NickSTP.

Один из читателей зашел в комментарии под ником «Джо Байден», «осыпал» оскорблениями российского президента и был осмеян другими комментаторами. Его попросили повторить те же недобрые слова в адрес Китая, назвали «дряхлым клоуном» и предложили убираться. Вообще тема Китая появляется в обсуждении нападок Байдена на Россию очень часто, американского президента подозревают в благоволении Китаю — как недавно противники Трампа подозревали его в особом расположении к России.

«Бывший президент Трамп был совершенно прав: «Хорошо быть другом России, а не врагом», — заключает Jefferson446.