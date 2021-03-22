Горно-Алтайск, , 10:58 — REGNUM В Республике Алтай апелляционная инстанция отклонила жалобу трёх местных жительниц, осужденных за истязание и незаконное удержание знакомой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры, в сентябре 2020 года городской суд Горно-Алтайска приговорил их к 11 и 7 годам лишения свободы.

На суде было установлено, что в марте 2019 года осужденные, находясь в состоянии алкогольного опьянения избили потерпевшую и жестоко издевались над ней. Так, одна из них потушила сигарету о затылок девушки и сломала ей ребро. Таким образом, злоумышленницы мстили ей за дачу показаний против одной из них.

«Кроме того, чтобы потерпевшая не обратилась в правоохранительные органы, осужденные похитили и переместили потерпевшую против воли в дом одной из осужденных, где удерживалась в течение нескольких дней», — отметили в надзорном ведомстве.

Несогласные с решением суда первой инстанции, защитники осужденных подали апелляцию. Однако их доводы о невиновности злоумышленниц были оставлены без удовлетворения.

Читайте ранее в этом сюжете: Четверо подруг на Алтае похитили и жестоко пытали знакомую