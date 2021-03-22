Уфа, , 10:59 — REGNUM Ситуация на рынке труда в Башкирии с осени 2020 года постоянно улучшается. Об этом 22 марта сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения региона Ленара Иванова на оперативном заседании в республиканском правительстве.

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По ее словам, массовых сокращений и обвала на рынке труда региона не произошло. При этом на регистрированном рынке труда произошел резкий рост уровня безработицы: почти в пять раз.

«Причинами этого стало повышение размера пособий, возможность получать безработным на несовершеннолетних детей доплаты, дополнительные социальные выплаты, а также то, что граждане могли, не выходя из дома, дистанционно зарегистрироваться в качестве безработных», — сообщила она.

Иванова также сообщила, что на 16 марта в Башкирии зарегистрировано 83,7 тысяч человек в качестве безработных (число зарегистрированных безработных уменьшилось на более 47,5 тысяч человек).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии продлили госпрограмму по поддержке занятости населения.