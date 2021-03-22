Москва, , 10:55 — REGNUM Бизнесмену Борису Шпигелю, который проходит фигурантом по уголовного делу о взяточничестве, возбуждённого в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, и в настоящее время находится в изоляторе временного содержания, потребовалась помощь медиков. Как заявила член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ольга Дружинина 22 марта, подозреваемому стало плохо, поэтому ему вызвали скорую помощь.

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«У него очень серьёзные проблемы со здоровьем, он имеет ряд заболеваний. Шпигель дышит с помощью специального аппарата, который у него с собой в ИВС», — пояснила она в беседе в ТАСС.

По её словам, сотрудники изолятора уже вызывали ему скорую помощь и готовы сделать это ещё раз по первому требованию задержанного.

При этом Дружинина отметила, что условия содержания бизнесмена «нормальные, администрация изолятора оказывает всяческое содействие».

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта бизнесмен и бывший продюсер исполнителя Николая Баскова Борис Шпигель был задержан по подозрению в даче взятки в рамках уголовного дела губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Напомним, Шпигель возглавляет группу фармацевтический компаний «Биотэк», которая занимается производством и продажей фармацевтических средств, а также продажей на территории России иностранных фармацевтических средств

Также задержана супруга Шпигеля и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков. Все они подозреваются в даче взятки через посредников в виде денежных средств и иных ценностей на общую сумму, превышающую 31 млн рублей.

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