Аланья, Турция, 22 марта 2021, 10:55 — REGNUM Казахстанские велогонщики завоевали две серебряные медали на международном турнире по маунтинбайку в Турции, сообщили 22 марта в национальном Олимпийском комитете республики.
На вторую ступень пьедестала поднялись Денис Сергиенко и Алина Саркулова. На турнире Alanya MTB Cup среди мужчин первое место занял Александр Коняев и Ирина Попова с Украины.
Третье место заняли велосипедист из России Максим Гоголев и Ирина Слободян — с Украины. Напомним, с 13 февраля в турецкой Аланье проходит серия заездов Alanya MTB Cup.