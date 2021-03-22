Екатеринбург, , 11:34 — REGNUM В полиции Екатеринбурга продлили проверку по факту нападения на корреспондента ИА REGNUM Дмитрия Красноухова.

Нападение на журналиста Дмитрия Красноухова Камера наружного наблюдения в кафе

Срок проведения проверочных мероприятий продлён по 3 апреля 2021 года. Проверкой занимаются сотрудники уголовного розыска. Случай находится на личном контроле главы управления МВД по Екатеринбургу. Также продолжается доследственная проверка, которую ведут сотрудники Следственного комитета.

Красноухова пытались похитить из кафе «Вилка-Ложка» в центре Екатеринбурга. Похитители действовали втроём и представились «сотрудниками полиции», показав некое удостоверение. Они заявили журналисту, что тот «задержан» за сбыт наркотиков, и попытались силой заставить корреспондента покинуть кафе. Но журналист не растерялся, на шум сбежались сотрудники кафе, и нападающие поспешили покинуть помещение.

Отметим, ранее заместитель главы УМВД по Екатеринбургу Андрей Швыдченко заявил на заседании городской думы Екатеринбурга, что ситуация с нападением якобы происходила «совсем по-другому». Редакция ИА REGNUM направила запрос с целью уточнить, что имел в виду Швыдченко, выступая перед депутатами.

Читайте также: Опубликована полная видеозапись нападения на корреспондента ИА REGNUM