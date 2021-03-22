Саратов, , 11:05 — REGNUM В среду, 24 марта, ориентировочно с 5:00 до 19:00 (местное время) ожидается ограничение подачи холодного водоснабжения в ряде домов Саратова. Соответствующую информацию публикует пресс-служба ООО «Концессии водоснабжения — Саратов».

Причиной отключения воды называют замену запорной арматуры на магистральном водоводе по адресам: ул. Аткарская, 51 — ул. Б. Садовая — 3-й Нижний проезд. Также приостановят подучу воды в поселке Завокзальный ограниченный улицами ул. Б. Садовая — 4-й Украинский проезд — ул. Слонова, здание СГМУ им. Разумовского по адресу Б. Садовая, 137 строение № 6, район рынка «Привоз» ограниченный улицами Б. Горная-Университетская-Соколовая-Б.Садовая.

Кроме этого, снижение параметров холодного водоснабжения возможно в районе сенного рынка ограниченный ул. Б. Горная-ул. Железнодорожная-Мурманский проезд, квартал ограниченный ул. Б. Горная — ул. Железнодорожная — ул. Аткарская — ул. Рабочая, квартал ограниченный ул. Рабочая — ул. 2-я Садовая — ул. Пугачева — ул. Астраханская, квартал ограниченный ул. 2-я Садовая — ул. Б. Садовая — ул. Астраханская — Дегтярная площадь, Б. Садовая-Сызранская-Политехническая-2-я Садовая.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове на основании материалов прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по факту выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, должностными лицами ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» и ПАО «Т Плюс».

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