Ставрополь, , 10:54 — REGNUM В Ставропольском крае задержаны двое подозреваемых в избиении мужчины с ребенком на одной из улиц в краевом центре. Злоумышленники оказались местными жителями в возрасте 19 лет и 21 года, ранее неоднократно привлекавшиеся к уголовной и административной ответственности, сообщили 22 марта в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Хулиганы попадали в поле зрения правоохранителей в том числе и за причинение вреда здоровью граждан. В настоящее время решается вопрос о заключении их под стражу. Расследуется уголовное дело по статьям УК РФ «Хулиганство» и «Умышленное причинение вреда здоровью».

Напомним, 17 марта в одном из микрорайонов города Ставрополя произошел конфликт между группой молодых людей и мужчиной, который был с ребенком. В результате ссоры двое молодчиков несколько раз ударили 41-летнего ставропольчанина, он упал вместе с сыном. Пострадавшего доставили в больницу с открытым переломом челюсти.

Кадры видео этого инцидента попали в соцсети, по ним была организована доследственная проверка, хулиганов объявили в розыск.

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