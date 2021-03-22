Москва, , 10:54 — REGNUM В случае отсутствия осложнённой эпидемиологической обстановки работодатель не имеет права отстранять работника от его трудовых обязанностей за отказ от вакцинации. Об этом говорится в ответном письме замглавы Минтруда РФ Елены Мухтияровой на запрос Минпросвещения РФ и Общероссийского профсоюза образования по вопросам вакцинации педагогических работников от коронавируса.

«При отсутствии осложненной эпидемиологической обстановки категория лиц, не предусмотренная перечнем, имеет право на отказ от профилактических прививок. Отказ оформляется в письменной форме. <…> Таким образом, при наличии отказа работника от вакцинации в плановом порядке (в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Минздрава России), работодатель не вправе отстранить его от работы или принудить гражданина к проведению профилактических мероприятий», — говорится в письме, опубликованном на сайте профсоюзов.

Отмечается также, что прививки от COVID-19 проводятся на добровольной основе.