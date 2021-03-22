Калуга, , 11:15 — REGNUM В Калужской области долги за газ к 1 февраля 2021 года достигли 2,3 млрд рублей. Свыше 2,5 млрд рублей составили долги за электричество и тепло, сообщает 22 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра строительства и ЖКХ региона Вячеслава Лежнина.

Список должников ресурсным организациям возглавляет муниципальное предприятие «Калугатеплосеть», долг которого только Калужской сбытовой компании достиг 56 млн рублей. В свою очередь, МУП «Калугатеплосеть» должны недобросовестные управляющие компании. В настоящее время с управляющими компаниями «Калугатеплосеть» заключило 73 договора на поставку тепла, сумма задолженности по этим компаниям составляет 441 млн рублей. Для стабилизации финансовой ситуации муниципальное предприятие вынуждено создать у себя абонентский отдел, занимающийся заключением прямых договоров с населением и получением напрямую от калужан денег за отопление. На 1 марта 2021 года «Калугатеплосеть» по прямым договорам обслуживает 983 дома и почти 50 тысяч лицевых счетов. До конца квартала планируется заключить договора еще с сорока двумя домами, что в итоге даст дополнительно 460 лицевых счетов.

«Обращаюсь к представителям тех управляющих организаций, которые до сих пор не поняли, что «легкий заработок» за неоплаченное тепло, воду, электричество закончился еще в лихих девяностых. У нас 17 дел о банкротстве, где мы добиваемся, в том числе, привлечь к субсидиарной ответственности учредителей компаний, даже, возможно, конечных бенефициаров. Здесь мы в плотном взаимодействии с органами прокуратуры, МВД, которые по некоторым компаниям возбудили уголовные дела. Пока эти действия со стороны управляющих компаний квалифицируются как неуплата коммунальных платежей. Это очень мягкая статья Уголовного кодекса. Мы все-таки считаем, что у этих управляющих компаний изначально были мошеннические намерения», — сказал городской голова Калуги Дмитрий Денисов.

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