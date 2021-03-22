В Калужской области скопились миллиардные долги за газ, свет и тепло
Калуга, 22 марта, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Калужской области долги за газ к 1 февраля 2021 года достигли 2,3 млрд рублей. Свыше 2,5 млрд рублей составили долги за электричество и тепло, сообщает 22 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра строительства и ЖКХ региона Вячеслава Лежнина.
Список должников ресурсным организациям возглавляет муниципальное предприятие «Калугатеплосеть», долг которого только Калужской сбытовой компании достиг 56 млн рублей. В свою очередь, МУП «Калугатеплосеть» должны недобросовестные управляющие компании. В настоящее время с управляющими компаниями «Калугатеплосеть» заключило 73 договора на поставку тепла, сумма задолженности по этим компаниям составляет 441 млн рублей. Для стабилизации финансовой ситуации муниципальное предприятие вынуждено создать у себя абонентский отдел, занимающийся заключением прямых договоров с населением и получением напрямую от калужан денег за отопление. На 1 марта 2021 года «Калугатеплосеть» по прямым договорам обслуживает 983 дома и почти 50 тысяч лицевых счетов. До конца квартала планируется заключить договора еще с сорока двумя домами, что в итоге даст дополнительно 460 лицевых счетов.