Лесосибирск, Красноярский край, , 10:53 — REGNUM В Красноярском крае следствие задержало ещё одного фигуранта уголовного дела по факту гибели четырёх детей при пожаре в Лесосибирске. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

В ходе расследования дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть детей при пожаре, предъявлено обвинение двоим фигурантам — директору управления городского хозяйства и руководителю отдела ЖКХ этого учреждения (ч. 3 ст. 293 УК РФ — «Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Директор управления помещён судом под домашний арест. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения второму обвиняемому.

По данным следствия, в марте 2020 года двухкомнатная квартира в деревянном многоквартирном доме перешла в собственность муниципалитета. Её сохранность должны были обеспечивать руководитель управления городского хозяйства и его подчинённый — начальник отдела ЖКХ. Они также должны были контролировать законность проживания в квартире граждан.

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Однако обвиняемые не выполнили обязанности по проверке жилого помещения. Также они не приняли мер по выселению самовольно вселившейся туда семьи. Следствие сделало эти выводы на основе допросов свидетелей, в том числе сотрудников городской администрации, и оценки изъятых в ходе обысков служебных документов.

В итоге из-за неисправной электропроводки в квартире произошло короткое замыкание.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта при пожаре в Лесосибирске погибли четверо детей в возрасте от двух до 17 лет. Их бабушку и 12-летнего брата госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии. Расследование продолжается.

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