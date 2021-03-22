Белая Калитва, , 10:51 — REGNUM Донские огнеборцы спасли многоквартирный жилой дом от пожара в Ростовской области. Возгорание произошло в Белой Калитве вечером 21 марта, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

Площадь пожара в доме, расположенном по улице Бульвар Победы, составила 2 кв. метров. Благодаря оперативным действиям огнеборцев спасены люди, уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работали семь человек и две единицы техники. В результате пожара никто не пострадал.